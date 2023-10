Brasil condena ataque a hospital em Gaza, mas não cita autores

O Hamas apontou Israel como responsável pelo ataque e chamou o ato de "genocídio". O país, por sua vez, acusou a Jihad Islâmica, que também negou envolvimento.

O Brasil repudia nos mais fortes termos ataques a alvos civis, sobretudo a estruturas de saúde, e exorta as partes no conflito a cumprir suas obrigações perante o direito internacional humanitário.

Trecho de nota do Itamaraty

O governo reiterou o apelo por uma "pausa humanitária" para o fornecimento de água, comida, suprimentos médicos, combustível e eletricidade a Gaza. O Brasil também pede corredores humanitários para a saída de civis das áreas de conflito.

Insta também a que seja dado acesso do Comitê Internacional da Cruz Vermelha aos reféns para que possa desempenhar suas funções de agente humanitário neutro e reitera seu apelo a que os reféns sejam liberados.

Trecho da nota do Itamaraty

Uma resolução do Brasil para a guerra Israel-Hamas foi apresentada hoje no Conselho de Segurança da ONU, mas o texto foi rejeitado pelos Estados Unidos.

Mais cedo, o presidente Lula (PT) lamentou o ataque, que chamou de "tragédia injustificável". Ele afirmou que "os inocentes não podem pagar pela insanidade da guerra".