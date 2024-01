Ministras se manifestam contra greve geral na Argentina: 'Não temos medo'

Duas ministras argentinas foram às redes sociais criticar a greve geral prevista no país para hoje. Os manifestantes rejeitam as reformas trabalhistas propostas pelo presidente Javier Milei.

O que aconteceu

Chanceler Diana Mondino e ministra da Segurança, Patricia Bullrich, censuraram fortemente o movimento.

"A greve não tem justificativa", escreveu Mondino. "[Foi] convocada pela oligarquia de milionários com carros blindados e motoristas, falsos representantes dos trabalhadores, ratifica que estamos no caminho certo. As coisas se conseguem com esforço, não chorando e batalhando. Não tenhamos medo deles".