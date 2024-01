O governo informou que irá descontar da folha de pagamento o salário de trabalhadores do Estado que participarem do movimento. Ontem (23), o porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, afirmou que todos têm direito e liberdade de protestar desde que não interfira no direito de outras pessoas — como, segundo ele, a liberdade de decidir trabalhar e não aderir à greve.

O governo também voltou a afirmar que todo o custo operacional do protocolo antiprotesto será enviado a organizações que aderirem à manifestação.

Os recuos de Milei na "lei de bases"

A "lei ônibus" está em discussão em Comissões na Câmara desde o início de janeiro, bem como o Decreto de Necessidade e Urgência, vigente desde 29 de dezembro.

Com a expectativa de ter apoio do Congresso, o governo recuou em alguns artigos da lei e reformulou algumas propostas iniciais. De acordo com informações apuradas pelo UOL junto a fontes do Congresso, Milei tem a expectativa de conseguir levar o texto final da "lei ônibus" à votação no plenário da Câmara amanhã (25). Mas, para isso, o governo terá que negociar com os blocos políticos.

A petroleira YPF foi retirada da lista de estatais que serão privatizadas e ficou estabelecido que outras empresas que atuam em ramos estratégicos só podem ser parcialmente privatizadas — a exemplo do Banco Nação, empresas de energia atômica e de satélites.