Filipinas: presidente é criticado por ir de helicóptero a show do Coldplay

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., conhecido como Bongbong Marcos, usou o helicóptero presidencial para ir a um show da banda inglesa Coldplay na última sexta-feira (19).

O que aconteceu

O presidente argumentou que era um show "imperdível". Ele afirmou que ama e estuda música há muitos anos, segundo a CNN Filipinas. Bongbong avaliou a apresentação como espetacular e em um nível acima do que estavam acostumados.

O helicóptero foi usado para evitar o trânsito. O comandante de segurança do presidente, general Jesus Nelson Morales, alegou que 40 mil pessoas estavam indo ao show, e a situação do tráfego representava uma potencial ameaça à segurança do chefe do Executivo. O general pediu a compreensão da população diante da decisão de usar o helicóptero.