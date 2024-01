Milei reage à fala de sindicalista sobre jogar ministro da Economia em rio

Moyano fez alusão a um comentário de Milei, que está há apenas 45 dias no poder. No início do ano, o presidente havia dito que, se a inflação em janeiro fosse menor que 30%, seria preciso "carregar [Caputo] nos ombros".

Apoiadores do governo criticaram a declaração do sindicalista. Para eles, a afirmação foi uma ameaça.

O ministro Luis Caputo também se posicionou nas redes sociais. Ele disse que espera o envolvimento da Justiça da Argentina após a fala de Moyano. "Esteja ao lado daqueles que querem acabar com os problemas reais do país ou ao lado daqueles que há décadas enganam os trabalhadores e ameaçam atirar um ministro ao rio se o que dizem não for feito", escreveu Caputo.

Nunca fue tan clara la elección. Hacemos los cambios o seguimos presos de estos extorsionadores. pic.twitter.com/d0QrEO4tPt -- Javier Milei (@JMilei) January 25, 2024

Opositores de Milei travaram primeira disputa com governo

A Argentina teve o maior ato contra medidas do presidente Javier Milei desde o início do governo, em dezembro. Sindicalistas realizaram uma greve geral e protestos que reuniram dezenas de milhares de pessoas em todo o país com o lema: "O país não está à venda".