Hamas deu 'aprovação inicial' a acordo de cessar-fogo com Israel, diz Qatar

Proposta foi apresentada por mediadores de Egito e Qatar ao Hamas. O objetivo é conseguir uma interrupção prolongada dos combates em Gaza, ainda de acordo com a Reuters. Até então, o Hamas havia dito que estava estudando o texto e preparando uma proposta.

Trégua começou a ser negociada em reunião feita no domingo (28), em Paris. Participaram deste encontro representantes de Israel, Qatar, Estados Unidos e Egito, segundo a emissora estatal France 24.

Se aprovada, seria a pausa mais longa desde o ataque do Hamas a Israel. Na ocasião, os combatentes do grupo extremista mataram 1.200 pessoas e capturaram 253 reféns, precipitando uma ofensiva israelense que devastou grande parte de Gaza. A região já soma ao menos 27 mil mortos, de acordo com o Ministério da Saúde local, que é controlado pelo Hamas.

O caminho que ainda temos pela frente é muito difícil. Mas estamos otimistas, porque ambas as partes aceitaram as premissas que levariam a uma pausa [nos combates]. Esperamos ter condições de anunciar boas notícias nas próximas semanas.

Majed al-Ansari, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Qatar

Situação em Gaza

Forças israelenses bombardearam áreas no norte e no sul de Gaza. Foram atingidas partes da cidade de Khan Yunis, além de distritos da Cidade de Gaza e áreas do campo de refugiados de Al-Nuseirat, segundo relatos de moradores à Reuters. Testemunhas também disseram que tanques bombardearam áreas ao redor do Hospital Nasser, o maior ainda em funcionamento no sul de Gaza.