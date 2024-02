Isolado, Macron diz que 'não precisa de acordo' com Mercosul

"Pedimos apenas que as regras ambientais e sanitárias que nos colocamos a nós mesmos sejam as mesmas aos países para os quais estamos abrindo as portas. Caso contrário, não é justo", alertou. "Vamos manter essa posição, pois se trata de uma posição de coerência e de clareza.".

O presidente francês admitiu que a França não tem o poder de determinar sozinha o destino da negociação. "Mas sempre que mostramos a incoerência, somos seguidos", afirma. Segundo ele, em dezembro de 2023, o acordo esteve prestes a ser assinado e foi sua rejeição que impediu o tratado. "Não foi assinado por termos sido contra", disse.

"Não somos só os franceses que vamos decidir e não podemos bloquear. Faz sete anos que dizemos isso e cada vez que elevamos nossa voz e que mostramos incoerências, somos seguidos", comemorou. "O acordo era para ser assinado. E a caneta foi retirada. Isso por conta de termos sido ouvidos.".

Macron afirma que não é contra os acordos comerciais. "Sou contra o livre comércio quando ele é a lei da selva", disse. Ele ainda apontou para a incoerência de políticos que, mesmo não sendo ultraliberais, defendem acordos comerciais que são "ultraliberais".

Acordo ultrapassado

O francês criticou o fato de que o acordo negociado com o Mercosul é ultrapassado. "Não podemos exigir que o produtor europeu adote mais regras e que seja forçado a aceitar acordos comerciais que se faziam nos anos 90, que é o modelo do Mercosul. Nós defendemos modelos de negociações como a Nova Zelândia ou o Chile, que são acordos de nova geração e coerentes com novas políticas agrícolas", explicou.