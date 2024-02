Manifestantes agridem jornalista em protesto contra pacote de leis de Milei

Enquanto um grupo tenta acalmar os ânimos, o mesmo manifestante que cuspiu no jornalista chama ele para a briga. O repórter usou as redes sociais para "brincar" com a situação após o ocorrido.

Se alguém encontrar esses revolucionários de brinquedo me avisem, pois assim eu passo a conta da lavanderia.

Manu Jove, jornalista, em publicação nas redes sociais

Si alguien ubica a estos revolucionarios de juguete que me avise así les paso el ticket de la tintorería. Agitar y correr, un clásico que no pasa de moda. pic.twitter.com/97INp4wMdQ -- Manu Jove (@manujove) January 31, 2024

Protestos contra Milei

Manifestações foram registradas na frente do Parlamento no dia em que a Câmara dos Deputados começou a análise do projeto de lei "Ómnibus", proposto pelo governo ultraliberal de Milei.