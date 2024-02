Autoridades latino-americanas lamentam morte de Sebástian Piñera

O ex-presidente da Colômbia Ivan Duque lamentou a morte do "grande amigo". "Sinto a maior dor pela morte do meu grande amigo e colega Sebastián Piñera".

Um líder único, um ser humano íntegro e um amigo como poucos que sempre apoiaram a Colômbia. Minha solidariedade a toda sua família. Caro Sebastián, você estará sempre em nossa memória e defenderemos seu legado.

Ivan Duque, ex-presidente da Colômbia

O ex-presidente do Equador Guillermo Lasso disse que Piñera era "um grande homem". "Ele era um grande homem, leal aos princípios do mundo democrático. Descanse em paz querido amigo, o Senhor o recebe em sua casa", publicou no X, com uma foto ao lado do amigo.

Meu amigo Sebastián Piñera faleceu. Minhas condolências à sua família, especialmente à sua esposa Cecilia Morel, à sua filha Magdalena Piñera e ao grande povo chileno representado por

Gabriel Boric

Guillermo Lasso, ex-presidente do Equador

A ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner ressaltou que Piñera era um homem "profundamente democrático". Ela enviou uma mensagem à família do ex-presidente, de quem lembrou "com carinho".