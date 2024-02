Uso pessoal e custo milionário: como era o helicóptero de Piñera

Ele tem capacidade para cinco pessoas — quatro passageiros e um piloto. No momento do acidente, Piñera comandava a aeronave acompanhado de três pessoas, incluindo a irmã. O trio sobreviveu.

Sua capacidade de peso é de 416 kg para passageiros e bagagens quando o tanque está cheio, com 224 kg de combustível, segundo site da fabricante.

Foto da área interna do R66 Imagem: Reprodução/Premier Jet Aviation

O R66 pode voar por até três horas seguidas e chega a 14.000 pés de altitude, um pouco mais de 4,2 km.

Um modelo novo estava a venda por US$ 1.260.321 (cerca de R$ 6,2 milhões), na sua configuração mais básica, em 2018 — pouco depois do lançamento do helicóptero. Hoje, vários seminovos estão disponíveis inclusive no mercado brasileiro, mas com preços sob consulta.