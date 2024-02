Companhia aérea diz que pesará passageiros para garantir segurança em voos

Não é apenas o peso corporal que interessa à Finnair, mas o pacote completo. O diretor de comunicações, Päivyt Tallqvist, disse que os finlandeses tendem a trazer muito mais peso para o avião nos meses mais frios, pois vêm preparados com casacos grossos e pesados. "Isso faz parte de termos uma cultura de segurança muito forte em nossa organização", disse Tallqvis ao jornal britânico Daily Mail.

Tallqvist ressaltou que a companhia que ter acesso a dados mais precisos. "Queremos ver se os dados que usamos para os cálculos são precisos. Nós os usamos em todos os voos e são importantes para o desempenho da aeronave. Quando você explica isso [aos passageiros], eles entendem".

A Finnair disse que começou a pesar os passageiros que partem de Helsinque, capital da Finlândia, na segunda-feira (5). "Até agora, mais de 500 clientes voluntários participaram da pesagem", disse a porta-voz Kaisa Tikkanen ao jornal britânico Daily Mail.

A companhia aérea pontuou que as empresas de aviação calculam o peso do avião para equilibrar o voo e proporcionar um trânsito seguro. "As companhias aéreas podem usar pesos médios fornecidos pelas autoridades aeronáuticas - estimados em 88 kg - ou coletar seus próprios dados", afirmou.

Em comunicado, a Finnair garantiu que os dados recolhidos não serão compartilhados. Nas redes sociais, pessoas demonstraram preocupação com um possível constrangimento. "Apenas o agente de atendimento ao cliente que trabalha no ponto de medição pode ver o peso total, para que você possa participar do estudo com tranquilidade", disse Satu Munnukka, chefe de processos terrestres da Finnair.

Finnair não é a primeira empresa a pesar passageiros

Estratégia já foi adotada por outras companhias aéreas. Em agosto do ano passado, a maior companhia aérea sul-coreana, a Korean Air, anunciou que começaria a pesar passageiros no Aeroporto de Gimpo em rotas domésticas e no Aeroporto de Incheon em voos internacionais por um curto período até setembro. A empresa disse que a medida visa reduzir o desperdício de combustível e ajudar a estimar com mais precisão o peso do avião.