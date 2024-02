Bombeiros resgatam homem que pulou em hidrovia para salvar cachorro nos EUA

A Califórnia vem sofrendo com as fortes chuvas. Até segunda-feira, dia em que o homem foi resgatado, três pessoas tinham morrido e centenas estavam desabrigadas devido a tempestades. Em parte do condado de Los Angeles foram registrados mais de 250 mm de chuva em 24 horas, e as rajadas de vento chegaram a 96 km/h.