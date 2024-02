Netanyahu diz que vitória de Israel sobre o Hamas é 'questão de meses'

Mais de 20 mil combatentes do Hamas foram mortos ou feridos. De acordo com Netanyahu, isso representa mais da metade das forças de combate do Hamas, com 18 dos 24 batalhões já não sendo mais funcionais. O premiê ainda acrescentou que, se o Hamas sobreviver em Gaza, "será apenas uma questão de tempo até o próximo massacre".

Netanyahu ordenou ofensiva em Rafah, na fronteira com o Egito. É a segunda cidade do sul de Gaza a ser alvo de ataques por terra de Israel, depois de Khan Yunis. Segundo o premiê israelense, a "destruição" do Hamas "enviará uma mensagem a todo o Oriente Médio e permitirá a Israel ampliar o círculo de paz".

Defini a vitória absoluta como meta desde o início. Não vamos nos contentar com menos do que isso. Vamos continuar até o fim. (...) A pressão militar contínua é uma condição essencial para a libertação de reféns.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel

Situação em Gaza

Mais de 27 mil pessoas morreram na Faixa de Gaza, diz o Hamas. Ao todo, 27.708 pessoas — a maioria mulheres, adolescentes e crianças — foram mortas desde o início da guerra, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde local, que é controlado pelo Hamas. Só nas últimas 24 horas, foram registradas 123 mortes. Outras 67.147 pessoas ficaram feridas desde 7 de outubro.

Guerra transformou Gaza em um lugar "inabitável", alerta ONU. Apenas uma interrupção prolongada dos combates aliviaria a catástrofe humanitária em Gaza, onde quase toda a população de 2,3 milhões de pessoas ficou desabrigada.