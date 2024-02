Bebê nascido na véspera do Natal em guerra em Gaza vai viajar para o Brasil

Mais quatro brasileiros deixarão Gaza nos próximos dias. Nesta quarta (7), autoridades anunciaram que foi definida mais uma lista de autorização de saída da região sob conflito.

Quatro nomes de brasileiros foram incluídos entre os estrangeiros — trata-se de uma família composta por uma mãe e três crianças. A mais velha tem 4 anos e outra, 2. O grupo ainda inclui um bebê nascido em 24 de dezembro de 2023, véspera de Natal e com a guerra já em sua máxima intensidade.

A situação das mulheres grávida preocupou a OMS. A entidade estimou no início do conflito que 50 mil mulheres estariam nessa situação, com riscos elevados diante do colapso de hospitais e de toda a infraestrutura.