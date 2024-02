Cinto preso e último pedido: como foram os últimos momentos de Piñera

Voo perto da água. Ciente dos problemas do helicóptero diante do mau tempo, Piñera tentou se aproximar da água para que os outros três passageiros, entre eles sua irmã, pudessem pular na água enquanto ele tentava controlar a aeronave.

Piñera deu ordem para que os passageiros saltassem antes dele. Segundo Magdalena Piñera, irmã do ex-presidente, ele disse que não podia saltar junto:

Se eu pular com você, o helicóptero cairá sobre todos nós.

Declarações de Magdalena a jornais chilenos

Na hora pular, Piñera teria ficado preso no cinto de segurança. O plano era sair do helicóptero assim que seus companheiros estivessem em segurança, mas Piñera não conseguiu desafivelar o cinto, também segundo a imprensa chilena.

O corpo do ex-presidente foi resgatado a 40 metros de profundidade no lago, por bombeiros em uma operação da Marinha do Chile.

Causa da morte de ex-presidente chileno foi afogamento. O Serviço Médico Legal do Chile na cidade de Valdivia, no sul do país, realizou uma autópsia em Piñera.