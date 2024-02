Post sobre Bolsonaro tira jurada de audiência de suspeito no caso Madeleine

Principal suspeito no caso do desaparecimento da menina Madeleine McCann, há 17 anos, Christian Brückner teve o julgamento por outras acusações adiado hoje (16), na Alemanha, e uma das juradas foi retirada do processo por postagens que continham 'ameaças' ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O que aconteceu

O adiamento ocorreu após a defesa alegar que uma das juradas havia expressado opiniões nas redes sociais que poderiam comprometer sua imparcialidade. As postagens em questão faziam menção ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, de acordo com o jornal alemão Bild.

Em 2019, a jurada publicou no X — antigo Twitter — insultos dirigidos ao ex-presidente brasileiro, chegando a pedir sua morte. "Matem esse demônio. Ele destrói tudo, ele tem que ser morto" foi uma das postagens.