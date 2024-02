Hamas elogia Lula por comparar ação de Israel em Gaza à da Alemanha nazista

O grupo extremista Hamas divulgou neste domingo (18), em seu canal oficial no Telegram, um comunicado elogiando o presidente Lula por uma declaração dada hoje na Etiópia comparando as mortes causadas por Israel em Gaza com o Holocausto.

O que aconteceu

O grupo diz que "a declaração surge no contexto de uma descrição precisa daquilo a que o nosso povo está exposto". O texto também afirma que o comentário do presidente brasileiro "revela a enormidade do crime sionista cometido com disfarce e apoio aberto pela administração americana liderada pelo presidente [Joe] Biden".

O comunicado termina com um apelo à Corte Internacional de Justiça "para que tenha em conta a declaração do presidente brasileiro relativamente às violações e atrocidades que o nosso povo palestino está a sofrer nas mãos do exército de ocupação criminoso e dos seus colonos terroristas, que nunca foram testemunhadas na história moderna".