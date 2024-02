Entidades judaicas repudiam fala de Lula que compara ação em Gaza e nazismo

Para a Fisesp (Federação Israelita do Estado de São Paulo), posicionamento de Lula é "cada vez mais extremista, tendencioso e dissociado da realidade". A federação argumenta que ações de Israel representam "legítima defesa" contra "um grupo terrorista que não mede esforços para assassinar israelenses e judeus".

"Condenamos mais uma colocação infeliz do presidente e esperamos que o Itamaraty, que tanto nos orgulhou na história, com sua posição isenta e equilibrada, volte a ser digno de elogios", termina a nota.

O Museu do Holocausto no Brasil disse que Lula "alimenta o antissemitismo". "Num momento em que o antissemitismo tem sido propagado e aplaudido por membros proeminentes de seu partido político, esperávamos que o presidente da República compreendesse a perversidade de declarações como essa e amenizasse esta forma de racismo dentro do seu próprio país", diz um trecho da publicação nas redes sociais.

"Escandalosa combinação de ódio e ignorância". Essa foi a definição do presidente do Memorial do Holocausto Yad Vashem, em Jerusalém, Dani Dayan. Nas redes sociais, ele disse também que a afirmação é uma "clara expressão antissemita", segundo a definição da Aliança Internacional de Memória do Holocausto.

"Comparar uma nação que luta contra uma organização terrorista assassina com as ações dos nazistas no Holocausto merece total condenação. É triste que o presidente do Brasil tenha descido a um ponto tão baixo e se tenha envolvido numa distorção extrema do Holocausto", escreveu.

Em quatro meses de guerra, os bombardeios de Israel na Faixa de Gaza deixaram 28.985 mortos, segundo o Hamas. O dado foi divulgado hoje pelo grupo extremista.