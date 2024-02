Israel estabelece prazo até o Ramadã para Hamas libertar reféns

O movimento islamista, que Israel busca "aniquilar", também capturou 250 pessoas, das quais 130 ainda estão detidas em Gaza, incluindo 30 que teriam morrido, de acordo com o Estado israelense.

A campanha militar de Israel já deixou pelo menos 29.092 mortos, a maioria mulheres, adolescentes e crianças, segundo o Ministério da Saúde do território palestino, governado desde 2007 pelo Hamas, classificado como "terrorista" pelos Estados Unidos, Israel e União Europeia.

A ofensiva causou uma queda de 19,4% no Produto Interno Bruto (PIB) israelense no último trimestre de 2023.

Também gerou uma onda de críticas. O ministro das Relações Exteriores israelense, Israel Katz, declarou nesta segunda-feira o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva como "persona non grata" por comparar a guerra ao Holocausto.

No domingo, Lula acusou Israel de cometer "um genocídio" em Gaza, e comparou as ações israelenses com a campanha de Adolf Hitler para exterminar os judeus.

Netanyahu classificou seus comentários como "vergonhosos" e seu governo convocou o embaixador do Brasil para uma reunião com o chefe da diplomacia no memorial do Holocausto em Jerusalém.