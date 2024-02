Tales: Netanyahu e Lula batem boca voltados às eleições nos dois países

Tanto a polêmica comparação de Lula como a reação do governo de Israel à fala do petista fazem parte do contexto eleitoral dos dois países, disse o colunista Tales Faria no UOL News desta segunda (19).

Tecnicamente, a comparação de Lula é errada, porque os judeus nada haviam feito contra a Alemanha para sofrer o que sofreram. Há apenas um elemento comum: os dois massacres são comandados por um líder ultraconservador de direita.