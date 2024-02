Por que a Bolívia tem uma Marinha mesmo sem ter acesso ao mar?

Mas o que faz a Marinha da Bolívia sem mar?

A missão da Marinha da Bolívia é "administrar e proteger os interesses marítimos, fluviais, lacustres e da marina mercante".

Ao todo, a Armada Boliviana tem 5.000 pessoas e 173 embarcações, de acordo com o site Global Fire Power, que compila dados militares. Segundo o levantamento, isso coloca o país sem mar em 19º no ranking - à frente do Brasil. Já o Diretório Mundial de Navios de Guerra Militares Modernos (WDMMW) não lista a Bolívia entre os 39 países de seu levantamento.

Na prática, eles monitoram os lagos do país, tanto na região amazônica, como o Titicaca, considerado um dos maiores lagos da América do Sul, na fronteira com o Peru. Além disso, combatem tráfico de drogas, entregam medicamentos em situações de emergência e ajudam na resposta a desastres.