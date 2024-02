Fachin mantém prisão preventiva de suposto espião russo detido em 2022

Para Fachin, prisão preventiva ainda não perdeu sua 'instrumentalidade'. "Ao contrário, a necessidade e adequação da medida ainda persistem, diante da ausência dos requisitos (...) para concessão da prisão domiciliar ou restrições substitutivas, sobretudo porque o extraditando foi condenado pelo uso de documento falso, utilizado no contexto migratório", argumentou o magistrado.

Evadiu-se daquele país [Rússia] para se furtar das suas responsabilidades penais. Mesmo sendo procurado pelos crimes ocorridos na Rússia, persistiu na prática de atos ilegais no tempo em que permaneceu no Brasil, sendo condenado pela Justiça brasileira em razão do crime de uso de documento público falsificado. (...) Portanto, (...) a decretação da ordem de privação cautelar de sua liberdade segue necessária.

Edson Fachin, ministro do STF, em decisão sobre Cherkasov

Relembre o caso

Sergey Cherkasov foi detido na Holanda com documento falso. O russo foi preso há quase dois anos ao tentar se infiltrar no Tribunal Internacional de Justiça, em Haia. Ele tentava se passar por um estudante brasileiro chamado Victor Muller Ferreira. Após ser descoberto pelas autoridades locais, Cherkasov foi deportado ao Brasil.

Russo está em prisão preventiva desde abril de 2022. No Brasil, ele também é investigado por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e atos de espionagem — embora negue ser um espião. Já na Rússia, Cherkasov é procurado há mais de dez anos, suspeito de envolvimento com organização criminosa e tráfico de drogas.

Cherkasov só pode voltar à Rússia após o fim das investigações. Na decisão desta quarta-feira (28), Fachin reforçou que, segundo diretriz do STF, "é prerrogativa exclusiva do Presidente da República [Lula] a competência para liberação antecipada do extraditando". O entendimento é o mesmo da PGR (Procuradoria-Geral da República).