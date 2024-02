Lula não cita Israel, mas repudia ações em Gaza de novo: 'Queremos a paz'

O presidente participou do encerramento da cúpula da Caricom (Comunidade do Caribe). Ele falou ao lado do presidente da Guiana, Irfaan Ali, em Georgetown, com quem teve reunião bilateral mais cedo. Lula convidou ainda o vizinho para participar da cúpula do G20 sobre o clima em Belém em novembro.

Israel quer acabar com os palestinos, disse Lula

O presidente também criticou Israel na última terça-feira (27) ao afirmar que Netanyahu quer "efetivamente" acabar com os palestinos na Faixa de Gaza. Lula repetiu que o governo israelense comete um genocídio. "Eu considero um genocídio porque é um Exército amplamente armado atacando uma parte da sociedade indefesa", disse ele ao jornalista Kennedy Alencar, no programa "É Notícia", da RedeTV!.

Lula negou que tivesse usado a palavra 'Holocausto' ao falar de Israel. Segundo o presidente, o termo foi uma "interpretação" do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. "Eu não esperava que o governo de Israel fosse compreender. Eu não esperava, porque eu conheço o cidadão historicamente há algum tempo, eu sei o que ele pensa ideologicamente", acrescentou, fazendo referência ao premiê israelense.

Fomos os primeiros a condenar o gesto terrorista do Hamas, declarou o presidente. Para Lula, no entanto, é hipocrisia criticar o grupo extremista e defender os ataques de Israel em Gaza. "A gente não pode ser hipócrita de achar que uma morte é diferente da outra", disse. "Eu não posso condenar o gesto terrorista do Hamas e ver o Estado de Israel (...) fazendo com inocentes as mesmas barbaridades."

Falas de Lula sobre Hitler

Lula comparou ações de Israel com a morte de judeus pelo ditador Adolf Hitler. As declarações foram feitas no último dia 18, na Etiópia. "O Brasil condenou o Hamas, mas não pode deixar de condenar o que o Exército de Israel está fazendo", afirmou. Assista abaixo.