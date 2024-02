Equipe tem dificuldades para velar Navalni: 'Ameaçam não levar o corpo'

Há uma série de mortes misteriosas ligadas ao governo da Rússia. Por exemplo, o fundador do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu no ano passado com outras nove pessoas, na queda de um jato particular. Dois meses antes, ele havia liderado um motim contra Moscou.

Laudo russo aponta morte por causas naturais

Laudo atribui a morte de Navalni a causas naturais. A mãe do ativista, Lyudmila Navalnaya, recebeu o documento. Ela só pôde ver o corpo do filho quase uma semana após o anúncio da morte.

A família diz que foi chantageada para aceitar um "funeral secreto". "Estou gravando esse vídeo porque eles começaram a me ameaçar. Eles me olharam nos olhos e disseram que, se eu não concordar com um funeral secreto, vão fazer algo com o corpo do meu filho", disse a mãe, em um vídeo publicado no YouTube.

A equipe de Navalni passou a oferecer uma recompensa por detalhes sobre a morte dele. O denunciante pode obter, também, apoio para deixar a Rússia, caso deseje.