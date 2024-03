Maduro diz que encontro com Lula serviu para 'fortalecer cooperação'

O venezuelano não comentou sobre a tensão com a Guiana. A reunião entre Maduro e Lula aconteceu em meio à disputa entre Venezuela e Guiana pela região do Essequibo.

Discurso na Celac

Lula voltou a criticar nesta sexta a comunidade internacional pela "indiferença chocante" à "carnificina" na Faixa de Gaza, durante abertura da cúpula da Celac.

Ao lado do secretário-geral da ONU, António Guterres, Lula pediu aos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, únicos com poder de veto, que "deixem de lados suas diferenças e ponham fim a essa matança". O presidente brasileiro tem sido uma das principais vozes críticas aos ataques de Israel à região palestina.

"A indiferença da comunidade internacional é chocante", continuou Lula. "A tragédia humanitária em Gaza requer de todos nós a capacidade de dizer um basta para a punição coletiva que o governo de Israel impõe ao povo palestino. As pessoas estão morrendo na fila para obter comida."

Na tarde desta quinta-feira (29), o governo de Israel foi acusado de matar mais de 100 pessoas que estavam em uma fila à espera de comida em Gaza. O governo de Benjamin Netanyahu atribuiu o início das execuções aos palestinos que teriam atacado soldados do país.