Israel atira em civis, e caos em fila por comida mata dezenas de palestinos

Amanhã o governo federal realiza um dia de mobilização nacional com ações de combate ao vetor do mosquito da dengue. Agentes de saúde vão visitar as casas, em campanha articulada com os estados. Em São Paulo, o "dia de combate" foi antecipado para hoje a fim de engajar também os alunos e professores nas escolas públicas.

Polícia Federal prende empresários suspeitos de financiar ataques golpistas. Em nova fase da Operação Lesa Pátria, foram cumpridos ontem mandados judiciais de busca e apreensão e também de monitoramento eletrônico, além das prisões.

A partir da quebra de sigilo bancário, as investigações comprovaram que os empresários Joveci Xavier Andrade e Adauto Lúcio de Mesquita financiaram um trio elétrico e tendas usadas nos acampamentos dos manifestantes bolsonaristas em Brasília. A defesa afirmou em nota que o compromisso de esclarecer os fatos será mantido perante o STF. Detido em São Paulo, Diogo Galvão fez convocações para a invasão à Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Veja quem são os 3 presos.

Na França, as vilas olímpica e paraolímpica são inauguradas com 3.000 apartamentos e 7.200 quartos. O presidente Emmanuel Macron participou ontem da entrega das chaves do complexo esportivo localizado ao norte de Paris, em Saint-Denis, que vai receber 14.500 atletas durante os Jogos. Foram sete anos de trabalho, envolvendo cerca de 40 mil pessoas.

A área tem 52 hectares e as dezenas de edifícios dispõem de recursos tecnológicos como reciclagem de água, captadores de poluição que purificam o ar, piso refrescante e camas com estrado de papelão. Os primeiros atletas das 206 delegações olímpicas começam a chegar em 18 de julho.

Grande Prêmio do Bahrein abre amanhã a temporada de Fórmula 1. Os treinos classificatórios para o GP acontecem hoje a partir das 13h. A corrida começa amanhã às 12h, com transmissão pela TV Bandeirantes e outros canais. Por conta do início de atividades sagradas para os muçulmanos, também o GP da Arábia Saudita foi transferido do domingo para o sábado. Leia em Pole Position.