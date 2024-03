Janja critica ataques de Israel em Gaza: 'Os limites foram ultrapassados'

A primeira-dama Janja Lula da Silva criticou os ataques das forças de Israel à Faixa de Gaza e disse que "todos os limites já foram ultrapassados".

O que aconteceu

Janja afirmou que Israel "se aproveita do desespero dos palestinos na fila por doações humanitárias". "As pessoas em Gaza vivem uma situação de risco com relação à alimentação. A ajuda humanitária não chega e todos os limites já foram ultrapassados", disse a primeira-dama. Ela também publicou imagem que mostra um saco de farinha coberto de sangue que, segundo ela, seria entregue a palestinos.

Lula pediu fim de "carnificina" durante discurso na abertura da 8ª cúpula da Celac. Ao lado do secretário-geral da ONU, António Guterres, o presidente brasileiro pediu aos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança, únicos com poder de veto, que "deixem de lados suas diferenças e ponham fim a essa matança".