Escola gera revolta após vazar ensaio ousado de professores na Austrália

Uma escola de ensino médio, em Queensland, na Austrália, gerou revolta entre alguns pais de alunos após vazar um ensaio ousado entre professores e outros funcionário da instituição de ensino, em fotos usadas para um calendário.

O que aconteceu

Nas imagens, os funcionários da Balmoral State High School aparecem em poses ousadas e com roupas comprometedoras. Segundo informações do jornal local The Courier Mail, o ensaio foi realizado em 2023 e ficou restrito a um calendário interno da escola. Após surgirem rumores sobre a existência do calendário com as fotos polêmicas, a direção negou, o que teria motivado o vazamento por uma fonte desconhecida.

Poses ousadas e fantasias. Em uma das fotos, um professor aparece na posição de quatro, usando um manquíni (peça de banho masculina similar a um maiô) na cor dourada, enquanto outra funcionária, usando vestimentas de freira, simula dominá-lo, com um pé em suas costas, no que parece uma sessão de sadomasoquismo. Em outro clique, esse mesmo professor surge sentado, com as pernas abertas, enquanto parece falar ao telefone.