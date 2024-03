Homem é indiciado por drogar amigas da filha em festa do pijama nos EUA

A festa do pijama aconteceu em agosto de 2023. À época, as autoridades foram alertadas sobre três meninas de 12 anos hospitalizadas no condado de Lake Oswego, no Oregon, após testarem positivo para um tipo de benzodiazepínico, um medicamento que produz sedação e hipnose.

As meninas dormiram na casa de Meyden. Elas afirmaram, em depoimento, que brincaram nos sprinklers do jardim, entraram na banheira de hidromassagem do quintal, tomaram banho e se prepararam para dormir, tudo sob a supervisão do dono da casa. As vítimas disseram que passaram a maior parte do tempo no porão, onde faziam uma "noite de spa", assistindo filmes enquanto faziam tratamentos faciais.

Meyden então supostamente preparou para elas smoothies (espécie de suco) de manga que eram "opacos de cor alaranjada e com pedacinhos de uma substância branca, polvilhados por cima". Ele teria insistido diversas vezes para que elas bebessem os sucos, apurou a Fox News.

Uma vítima declarou que se sentiu "tonta, com calor e desajeitada" após beber seu smoothie e depois caiu em um "sono profundo".

Outra menina disse que ficou acordada após beber seu smoothie e podia sentir Meyden observando-a enquanto ela mantinha os olhos fechados, fingindo estar dormindo. Ela ficou acordada com medo de que o homem "fizesse alguma coisa", disse no depoimento.

Ela disse que ainda por várias vezes o suspeito fez testes para ter certeza que elas dormiam. Ele teria até colocado o dedo sob o nariz de uma delas e movido o braço e o corpo de outra, como se para ter certeza de que elas estavam dormindo.