Acordo Mercosul-UE prevê punição por violar pacto do clima ou democracia

Pelo documento acertado, fica acordado que:

Se uma das partes considerar, com base na situação de fato, que a outra parte cometeu uma violação das obrigações descritas como elementos essenciais no artigo que diz respeito aos princípios democráticos, direitos humanos e liberdades fundamentais, no Acordo de Paris ou sobre armas de destruição em massa, ela poderá tomar as medidas apropriadas.

Na prática, se um golpe de estado foi promovido no Brasil, a UE teria o direito de suspender o acordo ou interromper o pacto.

Compensações

Ainda no aspecto ambiental, o Brasil conseguiu incluir no acordo um mecanismo de compensações das vantagens comerciais dadas a um lado ou outro. O temor do Mercosul é de que as novas leis ambientais europeias suspendam o acesso que o bloco conseguiu para seus produtos agrícolas.

Se ficar claro que novas leis aprovadas por um dos blocos anulará o livre comércio, o parceiro terá direito de elevar tarifas para outros produtos, num mecanismo de compensação.