Pão 'mais antigo do mundo' é encontrado em forno neolítico na Turquia

Pesquisadores de uma universidade na Turquia disseram ter encontrado o pão mais antigo do mundo: ele teria sido feito em 6.600 a.C.

O que aconteceu

O pão de 8.600 anos estava dentro de um forno do período neolítico. O alimento foi descoberto no campo de escavação Çatalhöyük, localizado em Konya, no centro-sul da Turquia, e foi analisado por paleontólogos e cientistas na Universidade Necmettin Erbakan. Imagens do pão e mais detalhes do processo de pesquisa foram compartilhadas pela universidade na terça-feira (5).

A descoberta foi feita em 2021, mas a análise completa foi divulgada agora. Ele estava junto a restos de matéria orgânica como trigo, cevada e sementes de ervilha, e tem o tamanho aproximado da palma de uma mão.