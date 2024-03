346 mortes: por que passageiros estão se recusando a voar de Boeing 737 Max

Este avião foi projetado por palhaços, que por sua vez são supervisionados por macacos.

Texto de funcionário da Boeing obtido pelo relatório

A Boeing disse que as comunicações "são completamente inaceitáveis". A empresa disse que os textos "não refletem a empresa que somos e precisamos de ser", e emitiu um comunicado reconhecendo as conclusões do comitê e dizendo que as vítimas dos acidentes estavam "em nossos pensamentos e orações", segundo a CNN.

E no Brasil?

No Brasil, não há Boeing 737 Max-9, o mesmo modelo do incidente do Alaska, em operação. A informação foi confirmada pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Em nota, a Anac acrescentou que nem mesmo a panamenha Copa Airlines utiliza esse tipo de aeronave no país. No ano passado, a Copa Ailrines havia anunciado a operação dos voos entre o Panamá e o Rio de Janeiro com o Boeing 737 Max-9.

Na frota da empresa consta o Boeing 737-900, que é um modelo distinto do 737 MAX 9.

Nota da Anac

No entanto, Boeing 737 Max 8 está em operação. A Anac havia suspendido as operações do modelo em 2019, o ano do acidente da Ethiopian Airlines. No entanto, no ano seguinte, a agência aprovou a retomada das operações do modelo "após concordar com a avaliação da FAA de que todos os elementos técnicos e regulatórios necessários para endereçar as questões de segurança foram realizados", diz nota publicada em novembro de 2020. Ao UOL, a agência confirmou a continuidade do modelo no país e disse que "a Gol possui o Boeing 737 Max 8 em suas Especificações Operativas, podendo operá-lo no Brasil."