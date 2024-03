Brasileira vítima de estupro chega ao Nepal com o marido: 'Vida continua'

"A vida continua e não há necessidade de reclamar. Coisas ruins acontecem, mas o que importa é como você reage a isso", escreveu o casal na publicação.

Vicente declarou que as pessoas que passaram por episódios como o vivenciado pela esposa devem manter a "cabeça erguida". O espanhol ainda apontou que seguir vivo é o mais importante e quem deve sentir vergonha são os criminosos. "A vida não acaba, temos uma segunda chance e temos que aproveitá-la", acrescentou Fernanda.

A mídia indiana havia noticiado que o casal seria escoltado até a região da fronteira com o Nepal, segundo o jornal "Times of India". O casal também foi escoltado pela polícia de Jharkhand, onde ocorreu o crime, até a divisa com o estado de Bihar. Segundo o jornal, em matéria publicada na terça-feira (5), a polícia de Bihar auxiliaria o casal a chegar até a fronteira com o Nepal.

Vítima diz que o ataque deixará cicatriz profunda, mas que não vai mudar sua percepção positiva sobre a Índia e seu povo. Nesta semana, em conversa com os repórteres indianos pela primeira vez após o crime, Fernanda também afirmou que continuará viajando e não deixará que esse triste episódio a faça viver com medo constante e a impeça de se aventurar.

O casal recebeu o valor de um milhão de rúpias (cerca de R$ 60 mil) como indenização. "Estamos realizando investigação exaustiva e tentaremos garantir um julgamento rápido e uma condenação", disse Anjaneyulu Dodde, comissário adjunto do distrito de Dumka, no Estado de Jharkhand.

Oito suspeitos foram presos

Fernanda Santos disse que "tudo aconteceu muito rápido". "A polícia foi tremendamente eficiente. Só tenho a agradecer a todos vocês que nos ajudaram e apoiaram", escreveu.