Mulher tem pés amputados após ser empurrada por namorado em trilho do metrô

Uma mulher perdeu os dois pés após ter sido empurrada contra os trilhos do metrô após uma discussão com o namorado. O caso aconteceu ontem (9) em Nova York.

O que aconteceu

Uma mulher de 29 anos teve os pés amputados após ser atropelada por um trem em uma estação de Manhattan. De acordo com testemunhas, a mulher foi empurrada pelo namorado após uma discussão.

Mulher foi empurrada entre dois carros do trem. De acordo com informações do New York Post, o trem estava parando quando o homem jogou a vítima contra a composição. Após o ocorrido, o trem teve a energia desligada para o resgate da vítima.