Biden confirma candidatura à reeleição com vitória na Geórgia

O presidente dos EUA, Joe Biden, confirmou sua candidatura à reeleição, na noite desta terça-feira (12), após vencer as primárias do Partido Democrata no estado da Geórgia.

O que aconteceu

Com a vitória, Biden ultrapassou o número necessário de 1.968 delegados para representar o partido. A informação é do jornal The New York Times.

O presidente comemorou o resultado. " [Honrado pelos eleitores] terem depositado sua fé em mim mais uma vez para liderar nosso partido - e nosso país - em um momento em que a ameaça que Trump representa é maior do que nunca".