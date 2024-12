Milei e Paraguai se transformam em raro apoio internacional de Netanyahu

Voto por Netanyahu tem Trump como objetivo

Para diplomatas sul-americanos consultados pelo UOL, o comportamento de Milei faz parte de uma ofensiva da extrema direita de sair ao resgate de Israel, acusado de genocídio, e contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, acusado no Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Mas esse não é o único motivo. Milei quer deixar claro o futuro governo de Donald Trump que estará alinhado à posição internacional da Casa Branca. A esperança do argentino é o de ser acolhido como o principal aliado do americano nas Américas, inclusive com um impacto financeiro e comercial.

No caso do Paraguai, o objetivo do reposicionamento também tem Trump como objetivo. O governo de Assunção tenta emplacar a eleição de um paraguaio como secretário-geral da OEA e, para isso, precisa do apoio de Trump.

Os votos, portanto, são vistos pela diplomacia sul-americana como uma "piscada" ao americano, numa sinalização de que o Paraguai está disposto a se alinhar com Trump caso receba seu apoio.