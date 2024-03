Um morto, quatro feridos e 30 desaparecidos em acidente em mina de Mianmar

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas no rompimento de um tanque de rejeitos em uma mina de jade em Mianmar nesta terça-feira (12).

O que se sabe

Ao menos 30 trabalhadores estão desaparecidos desde o incidente. Devido às condições perigosas no local, os esforços de resgate tiveram que ser suspensos, informou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

O acidente ocorreu por volta das 5h de hoje, no horário local. A mina de jade fica localizada na vila de Ma Na, no município de Hpakant, no estado de Kachin, segundo a polícia local.