Vídeo: Israel mostra momento em que membro do Hamas é morto em ataque

As Forças Armadas de Israel divulgaram hoje um vídeo mostrando o momento em que um membro do Hamas é morto em um ataque aéreo no Líbano.

O que aconteceu

Hadi Ali Mustafa, membro do grupo terrorista Hamas, foi o alvo da ação. ''Eliminado'', escreveu as Forças de Israel em publicação no X (antigo Twitter).

O homem seria responsável pelo avanço da atividade internacional do Hamas. Segundo Israel, ele também arquitetou ataques terroristas contra alvos judeus e israelenses. ''As Forças continuarão a operar contra o Hamas em todas as áreas.''