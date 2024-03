'Presa gata': viral desvirtua história triste de mulher que morreu aos 23

Uma foto de uma mulher após ser presa viralizou no Twitter e no Instagram. Apesar da beleza, a história teve um desfecho triste.

O que aconteceu

Página no X (antigo Twitter) e no Instagram chamada mugshawtys (que reúne fotos públicas de mulheres atraentes que foram presas) publicou recentemente a imagem, que teve milhares de curtidas e comentários nas duas redes sociais. As informações são do site britânico "Daily Star".

Legenda diz apenas que ela foi presa por "posse de uma substância controlada e de uma arma de fogo". Nos comentários não faltavam mensagens enaltecendo a beleza dela, como "a substância controlada era meu coração" ou "ela poderia atirar em mim, que eu ainda a amaria".