Ele viveu 30 anos na selva sem crer no fim da 2ª Guerra -e morreu no Brasil

Kozuka acabou morto por tiros disparados pela polícia local em outubro de 1972, mas Onoda permaneceu sozinho na ilha por mais 18 meses, até que um encontro com um excêntrico explorador japonês de nome Norio Suzuki resultou em um acordo. Se Suzuki conseguisse trazer o comandante de Onoda para Lubang com ordens diretas para que ele depusesse as armas, ele obedeceria.

A missão de Suzuki foi um sucesso e, para Onoda, a guerra chegou ao fim em 9 de março de 1974. Quando retornou ao Japão, no mesmo ano, Onoda foi recebido como herói. Ele foi o último soldado japonês a voltar da 2º Guerra para casa. Seu livro de memórias, publicado pouco depois, se tornou um best-seller. Sua história virou o filme "Onoda - 10 Mil Noites na Selva".

Relação com o Brasil

Após toda esta saga, o soldado japonês virou um "quase brasileiro". Segundo a Folha, ele passou quatro décadas entre o Japão e o Brasil, até morrer, em 2014. Por aqui, se casou e montou uma fazenda de gado, em Mato Grosso do Sul.

A vinda ao Brasil foi motivada pelo fato de que o mais próximo de seus irmãos, Tadao Onoda, fixou residência no país no pós-guerra.