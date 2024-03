100 dias de Milei: avaliação negativa da economia sobe de 76% para 88%

Quase 9 a cada 10 argentinos (88%) afirmam que a economia vai mal no país, segundo pesquisa Atlas Intel divulgada hoje. Em novembro, antes de o presidente Javier Milei assumir o cargo, o índice era de 76%. A avaliação positiva caiu de 7% para 2%.

O que aconteceu

Os argentinos também estão mais pessimistas em relação ao futuro. A expectativa de melhora do cenário econômico diminuiu de 50% para 43% no período. A fatia de pessimistas cresceu de 25% para 47%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A avaliação negativa do mercado de trabalho também cresceu, de 66% para 80%. Na outra ponta, o percentual de argentinos que consideram a situação de emprego boa no país caiu de 12% para 6% no período.