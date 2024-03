Senado argentino rejeita megadecreto de Milei, em votação-surpresa

Presidente temia a derrota da medida. "Uma potencial rejeição do DNU [...] seria um grave retrocesso para os direitos e necessidades do povo argentino", escreveu nas redes sociais. "O governo nacional espera que o poder legislativo não se deixe cativar pelo canto de sereia de quem pretende conquistar vitórias de curto prazo em detrimento do futuro de 45 milhões de argentinos".

A votação do megadecreto é o auge da tensão entre Milei e sua vice desde que assumiram o poder. Segundo os jornais argentinos, ela é criticada por aliados do presidente por sua vontade permanente de "criar sua própria agenda", fora do que é estabelecido em linha com o governo.

Milei expressou desconforto publicamente. Em nota divulgada nas redes sociais, ele não citou nomes, mas disse estar preocupado com "a decisão unilateral de alguns setores da classe política, que pretendem avançar com uma agenda própria, sem consulta". O governo negou uma disputa interna entre o presidente e sua vice e disse que a imprensa "interpretou mal a declaração".

O que é o megadecreto de Milei?

Anunciado em 20 de dezembro, dez dias após a posse, o DNU reúne as bases para a implantação de um novo plano econômico.

O megadecreto — que tem mais de 300 pontos — foi o primeiro grande ato de desregulação da economia do governo. Entre outras medidas, desvalorizou o peso em mais de 50% e liberou os preços de produtos e serviços, como comida, gasolina, plano de saúde, mensalidade escolar e aluguel. Antes, os preços contavam com regulação do Estado.