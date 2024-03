Bezerro nasce com duas cabeças e quatro olhos em fazenda nos EUA

O bezerro de duas cabeças, uma condição rara, nasceu em uma fazenda em Louisiana, nos Estados Unidos, no dia 28 de fevereiro.

O que aconteceu

O caso acontece em um a cada 400 milhões de bezerros, segundo a fazenda. A filhote fêmea ganhou o nome Deux Face - duas caras, em francês - pela propriedade Breaux Farms LLC, onde nasceu. A mãe, chamada Olaf, se recuperou bem após o parto. Apesar das baixas probabilidades de sobrevivência, a bezerra completou 20 dias de vida nesta terça-feira (19).

O bezerro tem quatro olhos, dois narizes e duas bocas. As bocas se conectam atrás da garganta e a filhote consegue se alimentar com as duas, apesar de preferir a boca esquerda. Ela respira com os dois narizes ao mesmo tempo e os olhos conseguem responder normalmente a luzes e movimentos.