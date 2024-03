Oposição a Maduro denuncia problema para registrar candidatura na eleição

Outros nove candidatos conseguiram fazer a inscrição para a eleição. Eles se apresentam como opositores, mas são acusados de buscar dividir o voto anti-Maduro e, em alguns casos, de colaborar com o governo chavista. Caso a oposição consiga inscrever Yoris a tempo, o sistema ainda emitirá um relatório para ser apresentado e avaliado pelo CNE, que tem a palavra final.

Maduro também formalizou sua candidatura para um 3º mandato. As eleições serão disputadas em 28 de julho, quando Maduro buscará a reeleição pela segunda vez, o que pode levá-lo a 18 anos no poder. "Juro para vocês: em 28 de julho, dia do 70° aniversário do comandante [Hugo] Chávez, voltaremos a vencer", afirmou o presidente em um palanque montado nos arredores do CNE.

Com o impedimento da minha candidatura, estão deixando todo o país sem opção.

Corina Yoris, no X (antigo Twitter)

Con el impedimento de mi inscripción están dejando a todo el país sin opción. pic.twitter.com/CDjd3iz9XA -- Corina Yoris (@yorisvillasana) March 25, 2024

Quem é Corina Yoris