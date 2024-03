Putin diz que atentado em Moscou foi executado por 'radicais islâmicos'

O presidente russo Vladimir Putin afirmou culpou "radicais islâmicos" pelo ataque a uma casa de shows perto de Moscou. Mesmo sem provas, o líder russo também voltou a dizer que o atentado faz parte dos ataques da Ucrânia à Rússia.

O que aconteceu

Putin declarou que o ataque é "parte dos ataques do regime de Kiev à Rússia". À imprensa russa, Putin também afirmou que "radicais islâmicos" estão por trás do ataque, mas admitiu que a inteligência do país ainda não sabe quem ordenou o atentado. "Estamos interessados em saber quem se beneficia com isso", disse, acrescentando que o ataque é um "ato de intimidação".

O líder russo declarou que os criminosos tentaram fugir para a Ucrânia. "Esta atrocidade pode ser apenas um elo em uma série de tentativas daqueles que estão em guerra com o nosso país desde 2014 pelas mãos do regime nazista de Kiev. Aqueles que planejaram o ataque, esperavam semear o pânico e a discórdia na nossa sociedade, mas encontraram unidade e determinação para resistir a este mal".