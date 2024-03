Áudio mostra corrida de policiais para impedir tráfego em ponte dos EUA

Duas pessoas controlavam o navio no momento da colisão. Nem elas, nem os tripulantes ficaram feridos, informou o grupo Synergy.

Seis pessoas estão desaparecidas

Seis pessoas seguem desaparecidas. Equipe fazia reparos na ponte na hora do acidente. Um grupo de empreiteiros estava no local a pedido da Autoridade de Transportes de Maryland. A informação foi dada pelo secretário Paul J. Wiedefeld. Ele não detalhou quantos trabalhadores estavam no local nem a razão do chamado deles.

A Grace Ocean não comentou sobre o assunto até o momento. "Todas as pistas foram fechadas em ambas as direções devido a incidente na I-695 Key Bridge. O tráfego está sendo desviado", disse a Autoridade de Transporte de Maryland em um post no X.

O prefeito de Baltimore, Brandon Scott, informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar nos resgates."Estou ciente e a caminho do incidente em Key Bridge... O pessoal de emergência está no local e os esforços estão em andamento".

O governador de Marland, Wes Moore, declarou estado de emergência. Ele fez o anúncio pelo X (antigo Twitter) e se referiu ao incidente como tragédia: "Somos gratos aos homens e mulheres corajosos que estão realizando esforços para resgatar os envolvidos e rezamos pela segurança de todos''.