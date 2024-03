Menina de 8 anos é achada morta em tubulação de piscina de hotel nos EUA

Aliyah com seus familiares num hotel da rede DoubleTree, em Houston, no Texas, quando desapareceu. A família sentiu falta da menina por volta das 17h45 de sábado (23), quando iniciaram as buscas no local e também nas redondezas. Câmeras de segurança mostraram a garota mergulhando e não retornando à superfície.

A causa da morte foi "afogamento e asfixia mecânica". Conclusão é do Instituto de Ciência Forense do Condado de Harris, que também classificou o caso como "acidental". Resultados da autópsia ainda são aguardados para um resultado mais detalhado.

A piscina foi interditada por tempo indeterminado. Uma fiscalização revelou várias infrações nas instalações do hotel, como drenos medindo mais de 80 centímetros de diâmetro, instalados nas paredes da piscina, escada sem todos os degraus e problemas com os portões de acesso à área.

"A bomba foi colocada lá e estava provavelmente com defeito, o que acabou evidenciado pelo cano exposto, no qual a menina foi encontrada. E ele deveria estar empurrando água para fora, mas a criança acabou sendo sugada", disse o mergulhador, Tim Miller, à TV KTRK.