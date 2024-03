Idoso é preso após roubar agência 30 anos após seu último assalto a banco

Um homem de 73 anos foi preso por assaltar uma agência bancária no Upper East Side, em Nova York (EUA), no dia 24 de março.

O que aconteceu

Sherrod Young entrou armado na agência, usando óculos escuros e máscara no rosto. Segundo o jornal New York Post, ele exigiu aos funcionários que ficassem quietos e que lhe entregassem o dinheiro.

Um caixa entregou ao ladrão uma bolsa com US$ 1.300 (cerca de R$ 6.500), mas colocou um rastreador dentro, que ajudou a polícia a localizá-lo. De acordo com os investigadores, Young já tinha passagem por roubo a bancos e o último assalto praticado por ele ocorreu no Bronx, em 1994. Na ocasião, ele se declarou culpado e foi condenado a três anos de prisão.