Mulher entra em rio congelado para salvar cão e morre abraçada com o animal

No dia do acidente, Amanda passeava com o marido, Brian, quando Groot caiu no rio ao tentar tomar água. Após o animal sumir nas águas geladas, Brian mergulhou para tentar resgatar o cão, mas não conseguiu. Em seguida, Amanda também mergulhou e não retornou.

Amanda deixa o marido e quatro filhos. "Ela amava seus cachorros quase tanto quanto amava os nossos filhos. Eles [os animais] também fazem parte da nossa família", disse Brian.