Israel anuncia fim de operação no hospital Al-Shifa, o maior de Gaza

Israel anunciou o fim da operação militar no Hospital Al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza. O local é usado como abrigo por centenas de pessoas.

O que aconteceu

Tanques e outros veículos militares foram retirados da área do hospital. Israel invadiu o complexo em 18 de março após acusar combatentes de se esconderem no local. O Hamas e a equipe médica do hospital negam.

As Forças de Defesa de Israel dizem que mataram terroristas e apreenderam armas e documentos de inteligência durante a "varredura". O governo confirmou a morte de pelo menos 170 homens armados na região do Al-Shifa.